Удобрения, которые нельзя смешивать — сожжете корни всех посадок: грунт затвердеет, «слипнется»

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На первом месте зеленые настойки и любые иные удобрения. Если в них есть крапива, то эту подкормку нужно вносить как самостоятельную. Ни в коем случае не добавляйте в удобрение дополнительных питательных смесей, можно нанести ожог всей корневой системе при поливе.

На втором месте сернокислый аммоний с добавкой суперфосфата. После такого «питания» грунт затвердеет, придется попотеть, чтобы его перекопать, он буквально «слипнется», пойдет комочками, после этого распределить почву равномерно не удастся.

На третьем месте зола и азотные удобрения. Этот микс изменят структуру почвы на неплодородную. Все посадки начнут чахнуть прямо на глазах.

По материалам Дзен-канала «Любимая Дача. Сад и Огород»