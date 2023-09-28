Бросили в унитаз горсть и ушли: налет растворился, чистота кристальная (порошок за три копейки)

Унитаз легко очистить очень простым порошком, который вы с легкостью можете приготовить сами. Все наслоения, включая мочевой камень, отойдут в два счета под его воздействием.
Приятно, что обойдется вам это эффективное средство в какие-то копейки.
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Смешайте 40 граммов соли, 125 граммов пищевой соды и несколько капель вашего любимого эфирного масла. Чистящее средство для унитаза можно использовать. Масло добавляется по желанию, оно придает аромат.
Киньте состав в унитаз, пройдитесь по стенкам ершиком, пятна удалятся довольно быстро. При сильном загрязнении оставьте состав на несколько часов, потом промойте.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».