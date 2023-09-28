Три коронных приема, и любое комнатное растение покроется пышными шапками

Второе правило — это соблюдение температурного режима. Цветы не распускаются, когда им холодно или жарко. Самые оптимальные градусы — в районе 20. Если у вас в доме жарко — увлажняйте воздух.

И третье — подкормки. Каждое растение нуждается в удобрении, особенно осенью. И одно из самых эффективных — аминокислоты. Они позволяют усилить рост как самого растения, так и его цветочной части. Повышают иммунитет растения и его здоровье.

Разведите в одном литре воды 10 миллиграмм препарата «Аминосил — паста». Размешайте и поливайте под корень.

Эффект вы увидите уже через несколько дней.

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