Три коронных приема, и любое комнатное растение покроется пышными шапками

Любое домашнее растение можно уговорить цвести круглосуточно, если знать, чем и в какое время года их правильно подкормить.
В первую очередь осенью горшки надо ставить на солнечную сторону, чтобы они напитались витамином D перед холодами. Если ваши окна выходят на север — ставьте подсветку, иначе должного эффекта вы не добьетесь.
Второе правило — это соблюдение температурного режима. Цветы не распускаются, когда им холодно или жарко. Самые оптимальные градусы — в районе 20. Если у вас в доме жарко — увлажняйте воздух.
И третье — подкормки. Каждое растение нуждается в удобрении, особенно осенью. И одно из самых эффективных — аминокислоты. Они позволяют усилить рост как самого растения, так и его цветочной части. Повышают иммунитет растения и его здоровье.
Разведите в одном литре воды 10 миллиграмм препарата «Аминосил — паста». Размешайте и поливайте под корень.
Эффект вы увидите уже через несколько дней.
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