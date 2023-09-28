Для уборки кухни делаем этот состав — химия в подметки не годится: сода и уксус (липкость сразу растворяется)

Чтобы убрать всю грязь на кухне в один миг, устранить липкость поверхностей, вам не понадобится едкая химия с резким запахом.
Есть проверенное народом средство, которое работает не хуже, да к тому же не раздражает «химозностью».
3 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, немного жидкости для мытья посуды смешайте в одной миске.
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Распределите это средство на загрязненные поверхности и промойте. Если наслоения старые, то оставьте состав на поверхности. Спустя 20 минут промойте водой. Все отойдет моментально.
Источник: Telegram-канал «Горничная».