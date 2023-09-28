Сажайте в апреле в 2024 году: самый ранний сорт лука — хранится дольше всех, не гниет

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Опытные дачники давно нахваливают сорт лука «купидо». Его считают ранним и самое главное высокоурожайным гибридом. Выведен этот сорт был голландскими селекционерами. По всем характеристикам этот вид лука занимает у огородников первые места. Судите сами: этот сорт устойчив к вредителям, неприхотлив к погодным условиям и уходу (поливу, прикормке), корневая система лука сорта «купидо» отлично развивается, хранит влагу даже во время засухи.

По вкусу этот лук среднеострый, после сбора урожая держит форму, шелуха не разваливается. А если хранить лук правильно, то он пролежит долго и не будет гнить, сохранит твердость. Созревает на 77–81 день. Его вес до 110–130 грамм.

По материалам semena19.ru