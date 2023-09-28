Засор из слива вытравливаем содой и солью: проливаем кипятком — и вуаля!

Засоры, увы, появляются в сливах раковин, душевых и ванн у каждого в доме. Даже если очень тщательно собирать волосы, не допускать попадания мелкого мусора в трубу, в ней все равно накопятся жир и грязь, которые не дадут нормальному стоку воды.
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Чтобы убрать засор в сливе, можно смешать соду и соль по две столовых ложки, добавить воды и вылить этот состав в трубу.
Спустя 10 минут включить буквально на одну минутку горячую воду. Все жировые наслоения растворятся, засор испарится сам.
Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».