Засор из слива вытравливаем содой и солью: проливаем кипятком — и вуаля!

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Чтобы убрать засор в сливе, можно смешать соду и соль по две столовых ложки, добавить воды и вылить этот состав в трубу.

Спустя 10 минут включить буквально на одну минутку горячую воду. Все жировые наслоения растворятся, засор испарится сам.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».