Как правильно обрезать денежное дерево — не запускайте, а то погибнет

Толстянка, или денежное дерево, нуждается в уходе. Нельзя допускать, чтобы растение зарастало, иначе оно может погибнуть. Поэтому хотя бы один раз в два года его надо обрезать, не ждите, когда горшок весь зарастет стволами и листьями, а также наклонится в одну сторону.
Крона толстянки должна расти вверх. Все, что ниже и свисает, — надо подрезать.
У толстых стволов денежного дерева надо оставлять защитное звено, оставляя маленькие ростки. Это нужно для того, чтобы растение пустило новые побеги.
Ветки, растущие в бока, убирайте.
Пользуйтесь секатором, заранее обработанным перекисью водорода.
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