Как правильно обрезать денежное дерево — не запускайте, а то погибнет

Крона толстянки должна расти вверх. Все, что ниже и свисает, — надо подрезать.

У толстых стволов денежного дерева надо оставлять защитное звено, оставляя маленькие ростки. Это нужно для того, чтобы растение пустило новые побеги.

Ветки, растущие в бока, убирайте.

Пользуйтесь секатором, заранее обработанным перекисью водорода.

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