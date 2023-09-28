Узнали самый быстрый и легкий способ избавления от катышек: ткань как новая одним движением

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Есть гораздо более щадящий метод и при этом очень эффективный. Катышки можно счистить при помощи шершавых поверхностей.

Подойдут пемза, жесткая сторона посудной губки или мелкая наждачка. Просто аккуратно, без нажима потрите ими по ткани, все катышки соберутся на них.

Источник: Telegram-канал «Горничная».