Побелите яблоню и грушу осенью — толку больше, чем весной: какой раствор выбрать

А в эстетических целях именно осенью лучше всего стволы побелить. Таким образом обрабатывают ствол и основные скелетные ветви. Соответствующие средства продаются во всех садовых магазинах. Главное, чтобы раствор содержал инсектицид.

Побелка убивает вредителей, которые заготавливают себе «домики» на деревьях, чтобы пережить зиму. Весной от процедуры меньше толку, чем сейчас.

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