Купили духи за копейки, а они оказались роскошными: пахнут дорого, такие стойкие

Эксперты «МаркиКачества» провели исследование духов самой низкой стоимости.
Они задались целью определить среди них самые стойкие. Важно, чтобы при этом аромат был достойным, по-настоящему интересным, современным и многогранным. Парфюм не должен пахнуть дешевкой.
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Самыми стойкими и притягательными эксперты назвали духи Armand Basi In Red. Они радуют букетом из цитруса, бергамота, корицы и имбиря.
Также самыми стойкими из недорогих названы духи фабрики «Новая заря» Patchouli Magique, их стоимость не превышает тысячи рублей.
Источник: markakachestva.ru