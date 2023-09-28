Купили духи за копейки, а они оказались роскошными: пахнут дорого, такие стойкие

Духи. Фото: Global Look Press

Аромат этого парфюма завораживает.

Эксперты «МаркиКачества» провели исследование духов самой низкой стоимости.

Они задались целью определить среди них самые стойкие. Важно, чтобы при этом аромат был достойным, по-настоящему интересным, современным и многогранным. Парфюм не должен пахнуть дешевкой.

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Самыми стойкими и притягательными эксперты назвали духи Armand Basi In Red. Они радуют букетом из цитруса, бергамота, корицы и имбиря.

Также самыми стойкими из недорогих названы духи фабрики «Новая заря» Patchouli Magique, их стоимость не превышает тысячи рублей.

Источник: markakachestva.ru

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