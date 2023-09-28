Купили духи за копейки, а они оказались роскошными: пахнут дорого, такие стойкие

Эксперты «МаркиКачества» провели исследование духов самой низкой стоимости.

Они задались целью определить среди них самые стойкие. Важно, чтобы при этом аромат был достойным, по-настоящему интересным, современным и многогранным. Парфюм не должен пахнуть дешевкой.