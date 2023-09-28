От нагара на утюге избавляемся коробком спичек: три движения — поверхность без следов черноты

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Все, что вам нужно сделать, — это провести коричневой стороной спичечного коробка по черноте на подошве утюга. Она легко и просто отслоится от поверхности, обнажив гладкость и идеальную чистоту.

Также хорошо очищает черноту на утюге обычный димексид из аптеки. Нанесите его ватным диском, подержите несколько минут и счистите жесткой стороной губки для посуды. Наслоения отойдут моментально!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».