Обои — прошлый век: как создать в комнате звездное небо бюджетным способом — что купили

Лучшее решение — жидкие обои. Главным образом, их очень легко наносить на стены, причем не остается никаких швов. Они обладают тепло- и звукоизоляцией, а также компенсируют мелкие неровности.

Сначала подготовьте стены как для покраски. Затем возьмите валик и наносите жидкие обои любым удобным для вас способом, аккуратно распределяя материал.

Никакие другие техники не потребуются, все просто. По итогу вы увидите, как ваши стены превратятся в звездное небо. Особенно такое нравится детям.

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