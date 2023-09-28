Обои — прошлый век: как создать в комнате звездное небо бюджетным способом — что купили

Жидкие обои. Фото: соцсети

Особенно заценят дети.

Обои — прошлый век. Они быстро портятся, а на поклейку уходит много сил и времени. Сейчас придумали много бюджетных материалов, которые можно наносить на стены, и ваш дом будет выглядеть как после дорогого евроремонта.

Лучшее решение — жидкие обои. Главным образом, их очень легко наносить на стены, причем не остается никаких швов. Они обладают тепло- и звукоизоляцией, а также компенсируют мелкие неровности.

Сначала подготовьте стены как для покраски. Затем возьмите валик и наносите жидкие обои любым удобным для вас способом, аккуратно распределяя материал.

Никакие другие техники не потребуются, все просто. По итогу вы увидите, как ваши стены превратятся в звездное небо. Особенно такое нравится детям.

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