Объявлен курс доллара до 2026 года — у Минэкономразвития появился план на три года

В Минэкономразвития России заявили, что у них появился план по сдерживанию рубля на ближайшие три года. Якобы им удастся добиться того, что наша валюта больше не будет падать ниже 92 доллара.

По мнению властей, «американец» в среднем в 2024-м году будет стоить 90,1 рубля, в 2025-м — 91,1, а в 2026-м — 92,3.