Объявлен курс доллара до 2026 года — у Минэкономразвития появился план на три года

В Минэкономразвития России заявили, что у них появился план по сдерживанию рубля на ближайшие три года. Якобы им удастся добиться того, что наша валюта больше не будет падать ниже 92 доллара.
По мнению властей, «американец» в среднем в 2024-м году будет стоить 90,1 рубля, в 2025-м — 91,1, а в 2026-м — 92,3.
В ведомстве подчеркнули, что давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. И это позволит увидеть существенные результаты уже в ближайшие девять месяцев.
Якобы уже летом 2024 года мы даже увидим цифры в районе 80 рублей за доллар.
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