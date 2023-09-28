После каких растений на грядки нельзя сажать озимый чеснок — не приживется

Особенно хорошо чеснок будет развиваться на месте, где росли помидоры и огурцы.

Перед посадкой чеснока надо посадить сидераты, это заменит удобрения. Как только зелень взойдет — перекопайте грядку и посыпьте грунт золой. Это напитает почву питательными веществами, необходимые растениям для укрепления корневой системы перед холодами.

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