После каких растений на грядки нельзя сажать озимый чеснок — не приживется

Озимый чеснок. Фото: соцсети

Чем надо посыпать грунт перед посадкой.

Озимый чеснок нельзя сажать на грядки, где раньше рос тоже чеснок, лук и морковь. Считается, что в таком случае плоды не приживутся. На все остальное — можно.

Особенно хорошо чеснок будет развиваться на месте, где росли помидоры и огурцы.

Перед посадкой чеснока надо посадить сидераты, это заменит удобрения. Как только зелень взойдет — перекопайте грядку и посыпьте грунт золой. Это напитает почву питательными веществами, необходимые растениям для укрепления корневой системы перед холодами.

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