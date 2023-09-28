После каких растений на грядки нельзя сажать озимый чеснок — не приживется

Озимый чеснок нельзя сажать на грядки, где раньше рос тоже чеснок, лук и морковь. Считается, что в таком случае плоды не приживутся. На все остальное — можно.
Особенно хорошо чеснок будет развиваться на месте, где росли помидоры и огурцы.
Перед посадкой чеснока надо посадить сидераты, это заменит удобрения. Как только зелень взойдет — перекопайте грядку и посыпьте грунт золой. Это напитает почву питательными веществами, необходимые растениям для укрепления корневой системы перед холодами.
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