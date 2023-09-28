Как при помощи обычной воды уничтожить медведку: народный действенный метод

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Она повреждает стебли и корни, выедает луковицы, клубнеплоды и корнеплоды. Особую опасность медведка представляет для рассады и молодых растений.

Не стоит оставлять насекомое в своем огороде и осенью, она спокойно перезимует и начнет уничтожать ваши культуры с весны.

Увидев место входа в медведкину норму, приготовьте мыльный раствор и вливайте его понемногу прямо в отверстие. Пролив 1–2 литрами воды, вы увидите, как насекомое выскочит из норы. Останется только поймать и обезвредить его.

Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».