Не нарадуемся способу стирки «две ложки соли»: все пятна отстирываются без следа, уходит серость

Стирка. Фото: соцсети

Этот способ радует своей простотой.

Способ «две ложки соли» может довести ваши вещи до идеального состояния, избавить их от пятен и серого оттенка.

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Вам нужно будет замочить свои вещи в простом солевом растворе, а потом простирать. Эффект будет поразительный, даже самые застиранные вещи станут выглядеть как новые.

2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку обычного разрыхлителя теста растворите в тазу, залейте теплой водой, замочите грязные вещи на два часа.

Потом отожмите и киньте в стиралку, насыпьте в лоток порошок, на вещи бросьте горсть соли, включите необходимый режим.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».

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