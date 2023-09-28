Не нарадуемся способу стирки «две ложки соли»: все пятна отстирываются без следа, уходит серость

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вам нужно будет замочить свои вещи в простом солевом растворе, а потом простирать. Эффект будет поразительный, даже самые застиранные вещи станут выглядеть как новые.

2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку обычного разрыхлителя теста растворите в тазу, залейте теплой водой, замочите грязные вещи на два часа.

Потом отожмите и киньте в стиралку, насыпьте в лоток порошок, на вещи бросьте горсть соли, включите необходимый режим.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».