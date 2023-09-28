Какие огородные культуры не переносят древесную золу: не удивляйтесь, что нет урожая

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На нейтральных почвах она выполняет роль калийных и фосфорных удобрений. На глинистых — способствует раскислению грунта. Также в ней много микроэлементов.

Однако есть группа растений, которые предпочитают кислые почвы, и вот им древесная зола противопоказана.

Например, редис от золы может пойти в стрелку и урожая не будет, арбуз начнет гнить, потому что нарушится водный баланс, щавель перестанет расти.

Поэтому имейте в виду, что данные растения не переносят золу: редис, щавель, арбуз, голубика, можжевельник, ель, туя, лиственница, пихта, азалия, камелия, гортензия, цинния, лаванда, примула, календула, шалфей, ландыш, вереск, рододендрон.

Источник: Telegram-канал «Дачник».