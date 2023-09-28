Рыжие полоски на унитазе убираем лимонной кислотой: рассыпали — и порядок (так легко)

Унитаз. Фото: соцсети

Очищение нужно начинать изнутри

Рыжие плоски на унитазе — это не что иное, как ржавчина в бачке. Постоянно их оттирать в чаше — занятие бесполезное.

Скоро рыжая вода опять сделает свое дело, создав наслоения на поверхности санфаянса.

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Поэтому просто откройте крышку бачка, смойте, насыпьте туда лимонку и щеточкой почистите стенки, залейте водой и оставьте на ночь.

Образовавшиеся полоски в чаше унитаза тоже легко убираются лимонкой. Почистите ей и оставьте пропитываться на ночь также. Утром ополосните, вас будет ждать чистота.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».

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