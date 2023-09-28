Турецкий способ «1 ложка»: окунаем в раствор кастрюли и сковороды — через 30 минут нагар и липкость уходят

Липкий жир, вековые присохшие остатки пищи, нагар на сковородах, казанах, противнях и кастрюлях можно отмыть очень просто.
Это кажется нереальным, но обычный порошковый кислородный отбеливатель способен сотворить чудо.
Ничего шоркать вам не придется. Нужно просто развести отбеливатель и окунуть в него грязную посуду. Пузырьки от реакции выбьют все наслоения сами.
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Разместите посуду в тазу или растворяйте отбеливатель прямо в кастрюле или противне. Насыпьте отбеливатель, залейте кипятком, вы увидите необходимое бурление.
Спустя 30 минут снимите остатки налета губкой или щеткой. Вы удивитесь, как просто это будет сделать. Промойте хорошо водой.
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»