Турецкий способ «1 ложка»: окунаем в раствор кастрюли и сковороды — через 30 минут нагар и липкость уходят

Липкий жир, вековые присохшие остатки пищи, нагар на сковородах, казанах, противнях и кастрюлях можно отмыть очень просто.

Это кажется нереальным, но обычный порошковый кислородный отбеливатель способен сотворить чудо.

Ничего шоркать вам не придется. Нужно просто развести отбеливатель и окунуть в него грязную посуду. Пузырьки от реакции выбьют все наслоения сами.