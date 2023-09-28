Заставили сверкать все крышки: даже от советских сковородок выглядят как новые — две ложки порошка

Крышка от сковородки. Фото: соцсети

Обязательно попробуйте этот простой метод.

Чтобы крышки от кастрюль, казанов и сковородок вернулись в своей первозданный вид, а липкая грязь отмылась с легкостью, понадобятся всего две ложки кислородного отбеливателя в порошке.

Берите любой отбеливатель, можно самый дешевый, они все работают эффективно.

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Нужно положить загрязненные крышки в таз, насыпать две столовые лодки отбеливателя и залить кипятком. Пойдет пенная реакция.

Подождите 30 минут, а потом с легкостью все смойте губкой, загрязнения отойдут почти сами!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».

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