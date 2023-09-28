Жир на решетках от плиты с легкостью убираем дешевым аптечным средством: намочить и смыть

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Очистить эти наслоения бывает очень сложно. Нужно приложить немало усилий, чтобы оттереть присохшее.

Впрочем, есть метод, который не потребует почти никаких трудозатрат. Вам понадобится всего лишь дешевенький нашатырь из аптечки.

В воду в тазу или ведре влейте 100 мл нашатырного спирта и оставьте отмокать минут на 20. Затем достаточно просто протереть решетку губкой и тщательно сполоснуть водой. Никаких усилий и максимум результата!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».