Кухня всегда чистейшая: убираем липкий жир методом «две ложи воды»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Метод при этом реально эффективный. Под его влиянием растворяется даже самый сложный и старый засохший жир на стенках гарнитура или фартука.

В одну пачку разрыхлителя влейте две ложки воды, нанесите кашицу на грязную поверхность, оставьте на 30 минут, затем промойте водой.

Источник: Telegram-канал «Горничная».