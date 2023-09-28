Кухня всегда чистейшая: убираем липкий жир методом «две ложи воды»

Липкие наслоения на кухне легко снимаются простым разрыхлителем теста. Без химии, едкого запаха, без разводов и испорченности лакированных поверхностей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Метод при этом реально эффективный. Под его влиянием растворяется даже самый сложный и старый засохший жир на стенках гарнитура или фартука.
В одну пачку разрыхлителя влейте две ложки воды, нанесите кашицу на грязную поверхность, оставьте на 30 минут, затем промойте водой.
Источник: Telegram-канал «Горничная».