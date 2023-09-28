Белые носки будут сиять, если воспользоваться кухонной хитростью: без отбеливателя!

Многие люди принципиально выбирают для ежедневного прикида белые носки. Но если одним по карману надевать их один раз и выкидывать, то другие стараются отстирывать их добела, чтобы снова выгулять.

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Между тем есть способ стирать белые носочки без отбеливателей и дорогущих стиральных порошков.