Белые носки будут сиять, если воспользоваться кухонной хитростью: без отбеливателя!

Носки. Фото: Global Look Press

Дополнительных трат не нужно делать.

Многие люди принципиально выбирают для ежедневного прикида белые носки. Но если одним по карману надевать их один раз и выкидывать, то другие стараются отстирывать их добела, чтобы снова выгулять.

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Между тем есть способ стирать белые носочки без отбеливателей и дорогущих стиральных порошков.

Он известен давно, им пользуются хитрые и экономные хозяйки. Это использование лимонной или уксусной кислоты.

Например, с 2 ст. ложками лимонки, разведенной в теплой воде, носочки будут белоснежными, если замочить их на два часа в этом растворе. По истечении времени постирайте на руках обычным моющим.

Уксус используем так: 1 ч. ложку на литр воды, замачиваем в растворе на час, затем вручную состирываем. Результат обещают белоснежный!

По материалам сайта Belnovosti

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