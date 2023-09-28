Морковно-яблочные оладьи приготовили так: пряный осенний завтрак — объедение для всей семьи

Муку, пряности, разрыхлитель соединяем в миске. Отдельно взбиваем яйцо с сахаром, затем вливаем молоко и снова взбиваем.

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Тертые на мелкой терке яблоко и морковь соединяем с сухой смесью, а потом добавляем в жидкую. И приступаем к жарке.

По материалам сайта Belnovosti