Морковно-яблочные оладьи приготовили так: пряный осенний завтрак — объедение для всей семьи

Оладьи. Фото: Global Look Press

Рецепт элементарный.

Оладьи давно стали любимым перекусом россиян, особенно маленьких. В сезон сбора урожая можно разнообразить рецепт выпечки овощными и фруктовыми ингредиентами — яблоками и морковью. Получается вкусно и оригинально, а главное — полезно.

Из ингредиентов на 5–6 порций потребуется:

  • мука — 130 г,
  • разрыхлитель — 1 ч.л.,
  • яйцо — 1 шт.,
  • молоко — 300 мл,
  • коричневый сахар — 2 ст.л.,
  • яблоко — 1 шт.,
  • морковь — 2 шт.,
  • пряности (ванилин, корица, гвоздика, имбирь, мускатный орех, соль).

Муку, пряности, разрыхлитель соединяем в миске. Отдельно взбиваем яйцо с сахаром, затем вливаем молоко и снова взбиваем.

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Тертые на мелкой терке яблоко и морковь соединяем с сухой смесью, а потом добавляем в жидкую. И приступаем к жарке.

По материалам сайта Belnovosti

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