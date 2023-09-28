Морковно-яблочные оладьи приготовили так: пряный осенний завтрак — объедение для всей семьи

Оладьи давно стали любимым перекусом россиян, особенно маленьких. В сезон сбора урожая можно разнообразить рецепт выпечки овощными и фруктовыми ингредиентами — яблоками и морковью. Получается вкусно и оригинально, а главное — полезно.
Из ингредиентов на 5–6 порций потребуется:
- мука — 130 г,
- разрыхлитель — 1 ч.л.,
- яйцо — 1 шт.,
- молоко — 300 мл,
- коричневый сахар — 2 ст.л.,
- яблоко — 1 шт.,
- морковь — 2 шт.,
- пряности (ванилин, корица, гвоздика, имбирь, мускатный орех, соль).
Муку, пряности, разрыхлитель соединяем в миске. Отдельно взбиваем яйцо с сахаром, затем вливаем молоко и снова взбиваем.
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Тертые на мелкой терке яблоко и морковь соединяем с сухой смесью, а потом добавляем в жидкую. И приступаем к жарке.
По материалам сайта Belnovosti