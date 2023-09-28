От каких стеблей у розы избавляются дачники по осени: обрезка по схеме — важные правила

Но не каждый садовод знает, какие именно стебли нужно подрезать или убирать вовсе. Это делается по схеме.

Избавляются при помощи секатора или садовых ножниц от всех отцветших бутонов. Убирают больные побеги, сухие и слабые стебли. Кроме того, центр розового куста обязательно прореживают.

Обрезку делают под углом 45 градусов, срез должен быть ровный и гладкий. От почки делают отступ на 5 мм вверх. Отмершие побеги точно так же обрезают, причем, настолько сильно, насколько возможно — пока не появится белый побег внутри.

По материалам сайта Izvmor