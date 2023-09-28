От каких стеблей у розы избавляются дачники по осени: обрезка по схеме — важные правила

Розы, как и другие цветы в саду, нуждаются в уходе осенью. Дачники их подрезают, чтобы на будущий год растение цвело пышнее прежнего.
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Но не каждый садовод знает, какие именно стебли нужно подрезать или убирать вовсе. Это делается по схеме.
Избавляются при помощи секатора или садовых ножниц от всех отцветших бутонов. Убирают больные побеги, сухие и слабые стебли. Кроме того, центр розового куста обязательно прореживают.
Обрезку делают под углом 45 градусов, срез должен быть ровный и гладкий. От почки делают отступ на 5 мм вверх. Отмершие побеги точно так же обрезают, причем, настолько сильно, насколько возможно — пока не появится белый побег внутри.
По материалам сайта Izvmor