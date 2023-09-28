Бархатцы не только для украшения сада: секретная уловка с закапыванием ботвы в почву приносит небывалые плоды

Многие садоводы в цветнике разводят бархатцы. Неприхотливые растения радуют глаз осенью, это позднецвет, который провожает жаркое время года и венчает сезон.
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Только не красотой единой славится этот яркий цветок. Агроном Анастасия Коврижных поведала, что бархатцы — это природный антисептик. Если его ботву после цветения закопать в грядки перед зимовкой, то можно здорово помочь земле.
Дело в том, что в результате грунт очищается от луковой и морковной мух, медведки, нематод — тех самых насекомых-вредителей, что докучают садоводу и угрожают урожаю.
По материалам сайта Belnovosti