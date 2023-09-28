Вкуснее, чем в ресторане: вот что вместо молока и сливок добавляем в картофельное пюре

Картофельное пюре обожают и взрослые, и дети. Только не всегда оно получается изумительным, даже если делать все правильно. Обычно хозяйки замешивают овощ на молоке или сливках в надежде, что вкус будет нежнее и мягче. Но есть рецепт, по которому блюдо будет равным ресторанному изыску.
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В рецепте предлагается отказаться от молока или сливок. Вместо них лучше взять сметану и сливочное масло.
После того , как картофель отварен, жидкость с него сливают, оставляя отдельно 120 миллилитров отвара.
В кастрюлю с картошкой накладывают 3 ст. ложки сметаны, 50 г сливочного масла и соль по вкусу, и только теперь отвар, но не весь. И начинают толочь.
Как только картофель станет пюре, при необходимости в него доливают остатки отвара. И еще раз промешивают. Готово!
По материалам сайта Belnovosti