Чем напитать землю на участке, чтобы стала плодороднее: секрет от агронома — богатый микс

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За лето земля истощилась, поэтому важно до первых холодов грамотно ее удобрить. Агроном Анастасия Коврижных рекомендует сделать это при помощи доломитовой муки.

Доломитовая мука богата калием, фосфором, кальцием, цинком и другими ценными элементами. Если все сделать правильно, то следующий сезон станет рекордным по урожайности.

Более того, вредители будут изгнаны с участка, насекомые и микробы падут после такого удобрения. Лучше всего доломитовую муку использовать с борной кислотой.

Берем 1 кг муки и 10 г борной кислоты, смешиваем и на 1 кв. м отправляем 200 г микса.

По материалам сайта Belnovosti