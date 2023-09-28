Котлетки тают во рту, воздушные и мягкие: сделали хитрость с яйцом — ошалели от результата

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Меж тем секрет легкости котлет в яйцах. Не каждая знает, что в фарш важно добавлять куриное яйцо, если используется полкило мясного полуфабриката, и два — на килограмм.

Причем ошибка номер два — просто разбивать в мясную смесь яйца. Опытные хозяйки так никогда не делают, они готовят яичную смесь блендером.

1–2 яйца смешивают с 1–2 шт. лука, несколько долек чеснока, соль, перец по вкусу. И пару минут все перемешивают в блендере. И теперь только соединяют с фаршем.

По материалам сайта Belnovosti