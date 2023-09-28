Котлетки тают во рту, воздушные и мягкие: сделали хитрость с яйцом — ошалели от результата

Котлеты — любимое блюдо миллионов россиян. Но удивительно то, что продукты хозяйки используют одинаковые, а результат получается у всех разный. И частенько котлеты выходят плотными, даже жесткими, в то время как люди мечтают о нежных и воздушных.
Больше новостей из жизни знаменитостей — в Telegram-канале «Звездная пыль».
Меж тем секрет легкости котлет в яйцах. Не каждая знает, что в фарш важно добавлять куриное яйцо, если используется полкило мясного полуфабриката, и два — на килограмм.
Причем ошибка номер два — просто разбивать в мясную смесь яйца. Опытные хозяйки так никогда не делают, они готовят яичную смесь блендером.
1–2 яйца смешивают с 1–2 шт. лука, несколько долек чеснока, соль, перец по вкусу. И пару минут все перемешивают в блендере. И теперь только соединяют с фаршем.
По материалам сайта Belnovosti