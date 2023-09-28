Кого коснется индексация пенсий и зарплат 1 октября: конкретные цифры

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Осенью рост получки ощутят многие. Повышение коснется воспитателей детских садов, учителей школ, училищ и вузов, научных сотрудников, врачей и работников медучреждений, а также работников госучреждений, не имеющих статуса госслужащего: комендантов, заведующих канцелярией, стенографистов, экспедиторов и кассиров. Всем им пересчитают выплату на 5,5%.

Вырастут выплаты военным и сотрудникам силовых ведомств — у них повышение составит 10,5%. На этот же процент будут проиндексированы выплаты военных пенсионеров, указывает сайт News.ru.