Стал известен курс доллара и евро в декабре 2023 года: в обменниках будут абсолютно новые цифры

Рубль в последние недели демонстрирует некий баланс. Национальная валюта перестала быть сильно изменчивой. Рубль слабо укрепляется на текущей неделе.

Но, по оценкам аналитиков, скоро он может начать дешеветь, а через некоторое время вновь будет укрепляться.

В Минэкономразвития озвучили новые цифры курсов доллара и евро. По оценкам специалистов, доллар станет дешевле, чем он сейчас, а вот евро, напротив, вырастет в цене. Все это произойдет уже в декабре 2023 года.

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