Стал известен курс доллара и евро в декабре 2023 года: в обменниках будут абсолютно новые цифры

Рубль в последние недели демонстрирует некий баланс. Национальная валюта перестала быть сильно изменчивой. Рубль слабо укрепляется на текущей неделе.
Но, по оценкам аналитиков, скоро он может начать дешеветь, а через некоторое время вновь будет укрепляться.
В Минэкономразвития озвучили новые цифры курсов доллара и евро. По оценкам специалистов, доллар станет дешевле, чем он сейчас, а вот евро, напротив, вырастет в цене. Все это произойдет уже в декабре 2023 года.
Аналитики считают, что увеличение притока иностранной валюты поможет рублю укрепиться к концу 2023 года, и в декабре он окажется в районе 94,3 рубля за доллар и 105 рублей за евро.
По материалам rbc.ru