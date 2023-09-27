Выбираем саженцы для осенней посадки: какой самый лучший — ветки будут ломиться от плодов уже через год

Саженцы на продажу. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для дачников.

Осень — самое время посадить молодые деревья. Но чтобы ветки уже через год ломились от плодов, нужно правильно выбрать саженцы.

Итак, идеальный саженец — молодой, ему один-два года. Подсказка: высота однолетнего саженца плодовых деревьев (яблони, груши) примерно 80-100 сантиметров. Двухлетнего — полтора метра.

Почки на верхушках должны быть крупными и хорошо сформировавшимися. Если они повреждены, это может быть признаком болезни. Покупать такой саженец не надо!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Корни саженца должны быть увлажненными, живыми, свежими, без повреждений. Такой же свежей и живой должна быть и кора саженца.

Покупайте саженцы только у специалистов, которые постоянно торгуют ими на стационарном рынке или на своих участках. Откажитесь от покупки  на стихийных ранках, у дорог и прочих неприспособленных местах. В случае чего вам даже некому будет предъявить претензии.

По материалам дзен-канала Forumhouse

Читайте также