Выбираем саженцы для осенней посадки: какой самый лучший — ветки будут ломиться от плодов уже через год

Осень — самое время посадить молодые деревья. Но чтобы ветки уже через год ломились от плодов, нужно правильно выбрать саженцы.

Итак, идеальный саженец — молодой, ему один-два года. Подсказка: высота однолетнего саженца плодовых деревьев (яблони, груши) примерно 80-100 сантиметров. Двухлетнего — полтора метра.

Почки на верхушках должны быть крупными и хорошо сформировавшимися. Если они повреждены, это может быть признаком болезни. Покупать такой саженец не надо!

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