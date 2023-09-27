Горсть цветков заливаем яблочным уксусом: натуральное средство против запаха пота — учимся благоухать без дезодоранта

Чтобы всегда приятно пахнуть, можно обойтись и без дезодоранта. Раскрываем простой рецепт натурального средства от запаха пота, которое можно сделать дома самим. Пользоваться регулярно и благоухать.

Можно сделать спрей-дезодорант с лавандой. Горсть цветков лаванды нужно залить двумя стаканами яблочного уксуса. Смесь поставить на плиту и довести до кипения, через несколько минут кипячения снять с огня и оставить остужать.

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