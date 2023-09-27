Людей этих годов рождения обрадовали хорошей новостью: им положены льготы — такой возраст

Пожилая пара. Фото: Global Look Press

Россиянам напомнили, на какие льготы имеют право предпенсионеры.

Предпенсионеры в России имеют право на получение ряда льгот. Как объяснили в Социальном фонде, на особое к себе отношение в 2023 году имеют право женщины 1968 года рождения и старше, а мужчины — 1963-го года рождения и старше.

Вот какие привилегии предусмотрены законом для предпенсионеров:

  • освобождение от уплаты имущественных и земельных налогов;
  • два оплачиваемых выходных дня при прохождении диспансеризации;
  • увеличенный размер выплат при безработице;
  • возможность получения алиментов от членов семьи, если предпенсионер не может работать;
  • гарантированная доля в наследстве имущества.

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Существуют еще и региональные льготы. Для того, чтобы воспользоваться поддержкой государства, предпенсионеры должны получить справку. Оформить ее можно онлайн, на сайте госуслуг.

По материалам vnimanie.pro

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