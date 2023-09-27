Ниже ста рублей: названы сроки обрушения доллара и евро — уже в следующем году

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

В Минэкономразвития спрогнозировали курс валют на первое полугодие 2024 года.

Рубль в эту среду, 27 сентября, торговался разнонаправленно по отношению к американской и европейской валютам.

Как утверждается, скоро этому будет положен конец. Рубль начнет укрепляться, и пик этого процесса придется на лето 2024 года.

В Минэкономразвития считают, что в июне 2024-го года рубль будет стоить гораздо дороже, чем сейчас, он укрепится до 87,5 рубля за доллар и 97,5 рубля за евро. 

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Правда, евро будет стоить меньше ста рублей всего несколько месяцев — с мая по сентябрь 2024 года.

По материалам rbc.ru

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