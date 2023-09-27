Ниже ста рублей: названы сроки обрушения доллара и евро — уже в следующем году

Рубль в эту среду, 27 сентября, торговался разнонаправленно по отношению к американской и европейской валютам.

Как утверждается, скоро этому будет положен конец. Рубль начнет укрепляться, и пик этого процесса придется на лето 2024 года.

В Минэкономразвития считают, что в июне 2024-го года рубль будет стоить гораздо дороже, чем сейчас, он укрепится до 87,5 рубля за доллар и 97,5 рубля за евро.

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