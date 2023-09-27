Шпаргалка для дачника: какие ветки нужно удалить у малины в сентябре — обрезка спасет урожай

Осенью работы на садовом участке ничуть не меньше, чем летом. Идет активная подготовка к зимним холодам и к тому, чтобы и на следующий год получить высокий урожай.
Что касается малины, то залог хорошего урожая ягод — в обрезке малины. Ремонтантную пока не трогаем, скорее всего, она еще плодоносит. А вот обычную малину нужно обязательно вырезать.
Обрезать нужно прошлогодние ветки, которые уже отплодоносили и стали хрупкими и ломкими. На них могут быть болезни и вредители, которые испортят ваш будущий урожай, если эти ветки оставить.
Вырезанные ветки малины нужно сжечь.
Обрезка разрядит посадки, они задышат, будут себя прекрасно чувствовать и подарят вам хороший урожай малины на следующий год.
По материалам дзен-канала «Дачные истории»