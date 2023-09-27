Шпаргалка для дачника: какие ветки нужно удалить у малины в сентябре — обрезка спасет урожай

Осенью работы на садовом участке ничуть не меньше, чем летом. Идет активная подготовка к зимним холодам и к тому, чтобы и на следующий год получить высокий урожай.

Что касается малины, то залог хорошего урожая ягод — в обрезке малины. Ремонтантную пока не трогаем, скорее всего, она еще плодоносит. А вот обычную малину нужно обязательно вырезать.

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