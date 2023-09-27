Не 100 и даже не 90 рублей: озвучены курсы евро и доллара на лето 2024 года — можно выдыхать

Минэкономразвития представило свой прогноз по курсу валют на следующий, 2024 год. Выглядит он вполне позитивно, так что можно выдыхать. Речь идет о стабилизации национальной валюты.
Прогнозируется, что пик укрепления рубля придется на июнь 2024 года.
В Минэкономразвития считают, что в июне 2024-го рубль укрепится до 87,5 руб. за доллар и 97,5 руб. за евро. Ниже ста рублей евро будет стоить менее полугода — с мая по сентябрь 2024-го.
Считается, что рубль укрепится уже к концу 2023 года, в декабре американская валюта будет торговаться в пределах 94,3 рубля, а европейская – 105 рублей.
По материалам rbc.ru