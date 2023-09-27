Топ-12 сортов вишни для средней полосы России: морозов не боится, ягоды сладкие, каждая весом по 4 грамма

Спелая вишня. Фото: Global Look Press

Какую вишню лучше всего сажать в холодном климате.

Вишня — одна из любимых ягод всеми. Конечно же, дачникам хочется, чтобы и на их участках росли эти крупные и сладкие плоды.

Какие же сорта вишни рекомендуются к посадке в средней полосе России, где достаточно суровые зимы и не очень теплое лето?

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Эти сорта вишни хорошо зарекомендовали себя в Подмосковье, Поволжье и Центральном черноземном районе.

Они морозоустойчивые и приносят сладкие, крупные ягоды весом по 4-5 граммов.

Итак, хорошо растут в средней полосе России такие сорта вишни: Тамарис, Щедрая, Тургеневская, Живица, Россошанская черная, Новелла, Игрицкая, Радонеж, Шпанка, Памяти Вавилова, Быстринка, Брюнетка.

По материалам poferme.com

Читайте также