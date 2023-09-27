Топ-12 сортов вишни для средней полосы России: морозов не боится, ягоды сладкие, каждая весом по 4 грамма

Вишня — одна из любимых ягод всеми. Конечно же, дачникам хочется, чтобы и на их участках росли эти крупные и сладкие плоды.

Какие же сорта вишни рекомендуются к посадке в средней полосе России, где достаточно суровые зимы и не очень теплое лето?

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