Топ-12 сортов вишни для средней полосы России: морозов не боится, ягоды сладкие, каждая весом по 4 грамма

Вишня — одна из любимых ягод всеми. Конечно же, дачникам хочется, чтобы и на их участках росли эти крупные и сладкие плоды.
Какие же сорта вишни рекомендуются к посадке в средней полосе России, где достаточно суровые зимы и не очень теплое лето?
Эти сорта вишни хорошо зарекомендовали себя в Подмосковье, Поволжье и Центральном черноземном районе.
Они морозоустойчивые и приносят сладкие, крупные ягоды весом по 4-5 граммов.
Итак, хорошо растут в средней полосе России такие сорта вишни: Тамарис, Щедрая, Тургеневская, Живица, Россошанская черная, Новелла, Игрицкая, Радонеж, Шпанка, Памяти Вавилова, Быстринка, Брюнетка.
По материалам poferme.com