Аномальные температуры: синоптики рассказали, когда начнется и какой будет зима 2023/2024 года

Ветки деревьев в инее. Фото: Global Look Press

Синоптики рассказали, какая погода ожидается этой зимой.

Синоптики предупреждают, что предстоящая зима будет очень капризной на всей европейской территории России.

Морозы будут чередоваться с оттепелями, снегопады — с дождями, температуры будут несколько выше привычных климатических норм.

«Метеорологическая зима наступит в ноябре, как и положено. Для Москвы это примерно 10 ноября, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Капризной, слякотной и аномально теплой предстоящая зима будет из-за явления Эль-Ниньо — повышение температуры поверхности Тихого океана.

По материалам радио Sputnik

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