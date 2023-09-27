Отчаялись убрать пятна с мягкой мебели — помогла обычная сода: нереально просто и эффективно

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Используйте его непосредственно на загрязнениях, очищать всю поверхность им не нужно.

Средство показывает себя очень эффективно, способно справиться даже с самыми застарелыми экземплярами.

Возьмите обычную пищевую соду и добавьте немного водки. Смесь распределите по пятну, оставьте на 20–30 минут, затем все хорошо протрите влажной тряпкой. Они очистятся на ура.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».