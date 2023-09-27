Как утеплить стену дома изнутри — самый дешевый и простой способ, зимой будет жара

Не всегда дом или квартиру можно утеплить снаружи, тогда это делают изнутри. Если у вас холодно и появился грибок — не тяните, иначе потом проблем будет еще больше.
Например, при наружном утеплении точка росы находится ближе к внешней поверхности стены. Там будет меньше конденсироваться влага, и все будет сухо.
А вот при внутренних работах точка росы смещается уже к внутренней поверхности стены. И чтобы избежать конденсации влаги и увлажнения — следует не допускать проникновение пара в эту зону.
Для этого применяют паронепроницаемые материалы. В них отсутствуют водяные пары, стена будет всегда сухой.
Но многие допускают ошибку, используя минеральную вату и слой пароизоляции. Эти материалы не обеспечивают герметичность по периметру стены. А в самой вате при утеплении будет содержаться воздух, который в итоге создаст конденсат. В итоге метод перестает работать.
Поэтому лучшие материалы для внутреннего утепления — это экструдированный пенополистирол, пеностекло, пенопласт, а также материал на основе вспененного полиэтилена.
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