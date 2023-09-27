Как утеплить стену дома изнутри — самый дешевый и простой способ, зимой будет жара

Не всегда дом или квартиру можно утеплить снаружи, тогда это делают изнутри. Если у вас холодно и появился грибок — не тяните, иначе потом проблем будет еще больше.

Например, при наружном утеплении точка росы находится ближе к внешней поверхности стены. Там будет меньше конденсироваться влага, и все будет сухо.

А вот при внутренних работах точка росы смещается уже к внутренней поверхности стены. И чтобы избежать конденсации влаги и увлажнения — следует не допускать проникновение пара в эту зону.