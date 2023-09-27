Взяли средство в аптеке за 16 рублей — чистим весь дом до блеска: подмешиваем к соде

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Оно просто делается в домашних условиях. Возьмите соду и влейте в нее перекись водорода, которая продается в аптеке за 16 рублей.

Распределите состав по поверхности, если нужно, оставьте минут на 15–20 для воздействия. А потом почистите и смойте. Чистота будет идеальная!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».