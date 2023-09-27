Берите только эту колбасу — внутри натуральное мясо: без канцерогенов и вредной дряни

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В лидерах оказалась марка колбасы «Ближние горки». Эксперты Роскачества подтвердили, что в образце только чистое сырье, натуральное мясо. Эта колбасная продукция идет без подделок.

Похвалу удостоились и производители сервелата «Клинский». Взятый образец полностью безопасен, в нем нет вредных добавок, состав натуральный. В колбасе достаточно белков и жиров. В приготовлении продукта не использовались красители, консерванты и стабилизаторы вкуса, а также канцерогены.

В тройке лидеров оказался и сервелат «Ремит». Эта продукция безопасна и отвечает стандартам качества, потенциально опасные вещества в составе отсутствуют.

По материалам Primpress