Берите только эту колбасу — внутри натуральное мясо: без канцерогенов и вредной дряни

Эксперты Роскачества ответили на один из самых распространенных вопросов от потребителей, проведя лабораторную проверку колбасных изделий, представленных на отечественном рынке. Сразу три образца получили высокие баллы. Продукция этих производителей была признана лучшей и качественной.
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В лидерах оказалась марка колбасы «Ближние горки». Эксперты Роскачества подтвердили, что в образце только чистое сырье, натуральное мясо. Эта колбасная продукция идет без подделок.
Похвалу удостоились и производители сервелата «Клинский». Взятый образец полностью безопасен, в нем нет вредных добавок, состав натуральный. В колбасе достаточно белков и жиров. В приготовлении продукта не использовались красители, консерванты и стабилизаторы вкуса, а также канцерогены.
В тройке лидеров оказался и сервелат «Ремит». Эта продукция безопасна и отвечает стандартам качества, потенциально опасные вещества в составе отсутствуют.
По материалам Primpress