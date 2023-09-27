Рабочие таблетки для всех комнатных цветов: закопайте и забудьте — распустятся пышные шапки

Удобрение для домашних растений. Фото: соцсети

Проводим процедуру осенью.

Для всех домашних цветов существует универсальная подкормка, которая способна реанимировать даже самые слабые растения. Они тут же зазеленеют и покроются пышными шапками.

Делать это стоит осенью, так как в начало отопительного сезона цветам жарко и душно. Кроме того, после лета земля истощается, и корни требуют питательные вещества.

Сделайте витаминный коктейль. В аптеке самые дешевые и эффективные — это комплекс витаминов «Компливит». Просто возьмите одну таблетку и закопайте в горшок с цветком.

После — тщательно полейте, чтобы витамины быстрее растворились.

Грунт тут же напитается элементами, и растения пойдут в бурный рост.

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