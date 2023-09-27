Сажайте в апреле/мае в 2024 году: два сладких сорта тыквы, вкус медовый — урожайность 25 кг

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Первый сорт тыквы — «Конфетка». Ее главный плюс в холодостойкости, она устойчива к засухе и к заболеваниям бахчевых культур. Относится к позднеспелым, от посадки семян и до сбора урожая — 120 дней. Плоды имеют плотную мякоть, весят 2–3 кг. Урожайность — до 25 кг с одного растения. Сахаристость плода — около 8%.

Второй сорт тыквы — «Медовый десерт». Она морозостойкая, отличается средней лежкостью, устойчива к засухе и заболеваниям. Раннеспелая: от посадки семян до сбора урожая — 95–100 дней. Плоды с плотной сочной мякотью морковного цвета, весят 3–11 кг. Урожайность — до 30 кг. Сахаристость плода около 10%.

По материалам ogorod.ru