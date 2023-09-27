Отказались от дорогой и вредной химии: все моем содой и солью — восхищены составом

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Отличное чистящее средство при этом можно сделать самостоятельно, всего лишь смешайте для этого три копеечных ингредиента: лимонную кислоту, обычную мелкую соль и немного соды.

При использовании добавляйте в средство немного воды и наносите кашицу на поверхность, далее очищайте губкой или щеткой. Средство отлично выводит грязь, известковый налет, липкие наслоения на кухне. Состав универсальный, подходит для очищения почти всего дома.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»