Отказались от дорогой и вредной химии: все моем содой и солью — восхищены составом

Все больше хозяек отказывается от применения вредной бытовой химии для уборки своего дома. Стоит она сейчас дорого, содержание веществ может быть сомнительным, запах от нее стоит нередко ужасный.
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Отличное чистящее средство при этом можно сделать самостоятельно, всего лишь смешайте для этого три копеечных ингредиента: лимонную кислоту, обычную мелкую соль и немного соды.
При использовании добавляйте в средство немного воды и наносите кашицу на поверхность, далее очищайте губкой или щеткой. Средство отлично выводит грязь, известковый налет, липкие наслоения на кухне. Состав универсальный, подходит для очищения почти всего дома.
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»