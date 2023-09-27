Вычистили все старые кастрюли, казан и противень одной ложкой порошка: бурлит и сам все смывает — восторг

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Вам не нужно будет разводить сложные составы, кипятить-варить и парить кастрюли. Просто купите кислородный отбеливатель для белья и отмерьте его одну ложку.

Разместите посуду в тазу или делайте процесс прямо в кастрюле или противне. Насыпьте отбеливатель, залейте кипятком и наслаждайтесь зрелищем – пойдет бурление. Спустя 30 минут снимите остатки налета губкой или щеткой. Вы удивитесь, как просто это будет сделать. Промойте хорошо водой.

Не беспокойтесь, кислородный отбеливатель предназначен для использования на кухне!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»