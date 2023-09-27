Узнали, как сода улучшает стирку — в восторге от этого способа: достаем вещи из машинки будто только купили!

Попробуйте этот трюк при стирке — и вы поразитесь его эффекту наверняка. Каждый раз, запуская процесс, кладите в барабан стиральной машинки прямо на вещи две полные ложки пищевой соды.
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Далее отсыпайте в лоток автомата нужное количество стирального порошка и включайте необходимый режим.
В итоге, когда вы достанете из стиралки простиранное белье, вы можете не узнать его! Оно будет чистейшим, без пятен, серости и желтизны. К тому же вещи станут мягкими, словно вы применяли кондиционер.
Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».