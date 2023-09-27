Волосы перестали выпадать — помог проверенный годами рецепт

У многих людей с годами начинают выпадать волосы. И существует проверенный рецепт, который можно приготовить дома из простых продуктов.

Мелко порежьте два репчатых лука. Этот корнеплод увеличивает приток крови к коже головы и восстанавливает здоровье волос.

Затем переложите лук в банку и выжмите туда головку чеснока. Кстати, этот ингредиент предотвращает выпадение волос, благодаря содержащимся в нем витаминам.