Волосы перестали выпадать — помог проверенный годами рецепт

У многих людей с годами начинают выпадать волосы. И существует проверенный рецепт, который можно приготовить дома из простых продуктов.
Мелко порежьте два репчатых лука. Этот корнеплод увеличивает приток крови к коже головы и восстанавливает здоровье волос.
Затем переложите лук в банку и выжмите туда головку чеснока. Кстати, этот ингредиент предотвращает выпадение волос, благодаря содержащимся в нем витаминам.
Теперь залейте лук и чеснок 250 миллилитрами оливкового масла. Прогрейте раствор на медленном огне в течение 20 минут.
Остудите, закройте крышкой и уберите в темное место на семь дней.
Через неделю пропустите масло через сито и намажьте волосы. Подержите 20 минут и смойте. Повторяйте процедуру хотя бы один раз в две недели, и волосы выпадать больше не будут.
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