Какие джинсы точно стоит прикупить к зиме: про «рванину» забудем (самые модные модели)

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Забудьте про джинсы с рваным эффектом зимой. Но скорее из-за того, что они неэффективны в холода, а не потому, что вышли из моды. Не исключено, что к весне они опять окажутся на подиумах модных дизайнеров.

Подчеркнуть талию вам помогут джинсы с завышенной талией, которые все еще актуальны. В тренде модели и из 2000-х, с талией заниженной. Зимой не стоит сверкать голым животом, носите их поверх облегающей водолазки или свитера.

Актуальными зимой станут широкие джинсы (те, что не просто широкие, а слишком широкие), а также джинсы-мешки. Очень удобно: и термобелье поддеть под них можно, и лишние килограммы спрятать.

Также модно будет носить джинсы карго, свободные с накладными карманами.

Источник: thevoicemag.ru